На местных выборах в США избиратели поддержали большинство вынесенных на голосование ограничений для дата-центров. По состоянию на утро среды в 10 штатах на рассмотрение вынесли 45 таких инициатив: 33 уже одобрили, а еще шесть, как ожидалось, также должны были получить поддержку, сообщает Engadget со ссылкой на трекер Data Centers on the Ballot.

Какие ограничения поддержали

Меры, одобренные избирателями, различались в зависимости от общины. Среди них были полные запреты на дата-центры, временные моратории, лимиты на потребление энергии и требования получать общественное одобрение перед дальнейшим продвижением проектов.

Только город Харвуд в Северной Дакоте отклонил поправку, которая обязала бы местные власти проводить общественные слушания перед согласованием крупных промышленных проектов, в том числе дата-центров мощностью 100 мегаватт. Еще пять общин на тот момент не опубликовали данные голосования.

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Наиболее решительная поддержка ограничений в Огайо

Наиболее заметную поддержку ограничения дата-центров получили в Огайо, где насчитывается 257 таких объектов. В штате вопросы дата-центров вынесли на 20 бюллетеней, и в каждом случае ограничения уже побеждали или, согласно прогнозам, должны были победить.

В городах Урбана и Хаббард избиратели рассматривали полный запрет на дата-центры. За него проголосовали 76% и 77% жителей соответственно. Во время выборов в Сенат США демократ Шеррод Браун сделал противодействие дата-центрам одним из центральных пунктов кампании и называл своего оппонента, сенатора Джона Хастеда, лицом дата-центров. Associated Press объявило Брауна победителем гонки. По данным экзитпола NBC, 56% избирателей заявили, что искусственный интеллект и дата-центры были решающим или значимым фактором при голосовании за Конгресс.

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