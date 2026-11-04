W wyborach połówkowych w USA wyborcy poparli ograniczenia dotyczące budowy centrów danych lub odrzucili inicjatywy sprzyjające ich rozwojowi w 40 z 41 lokalnych głosowań w dziesięciu stanach. Informuje o tym CNBC, powołując się na analizę Ballotpedia oraz dodatkowe wyniki dostępne na środę.

Łącznie pod głosowanie poddano 41 lokalnych inicjatyw związanych z centrami danych. Przewidywały one różne mechanizmy ograniczenia ich budowy. Wyjątkiem było miasto Harwood w Dakocie Północnej, gdzie wyborcy odrzucili poprawkę do statutu miasta, która wymagałaby dodatkowego rozpatrzenia przed zatwierdzeniem projektów przemysłowych, w tym centrów danych.

Głosowania w Ohio

W Ohio pod głosowanie poddano 21 lokalnych inicjatyw dotyczących centrów danych. Stan stał się jednym z kluczowych miejsc rozwoju infrastruktury AI. W sierpniu OpenAI poinformowało, że uzyskało 8 gigawatów mocy obliczeniowej w kampusie PORTS-Pike Technology Campus w Ohio, który CNBC nazywa największym na świecie planowanym kampusem centrów danych dla sztucznej inteligencji.

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Pierwsza faza budowy ma rozpocząć się w tym roku, a uruchamianie mocy planowane jest etapami od 2028 roku. Projekt rozwijają SoftBank i SB Energy we współpracy z Departamentem Energii USA. Według CNBC jego całkowity koszt może przekroczyć 500 mld dolarów.

Centra danych stały się tematem wyborczym

Kwestia budowy centrów danych pojawiała się także w kampaniach wyborczych w Ohio, Wisconsin, Georgii i Teksasie. W szczególności demokratka Amy Acton, która wygrała wybory gubernatorskie w Ohio, popiera „warunkowe moratorium” na centra danych. Zakłada ono, że firmy pokrywałyby 100% kosztów usług komunalnych i zatrudniały wyłącznie pracowników związkowych.

Według wyników sondażu CNBC 56% wyborców uznało centra danych za decydujący lub istotny czynnik swojego wyboru. Demokraci oceniali wagę tej kwestii wyżej niż Republikanie. Po zamknięciu lokali wyborczych demokratyczny kongresmen Greg Casar wezwał do przesłuchania pod przysięgą kierownictwa firm AI.

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