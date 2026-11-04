美国选民在40场投票中支持限制数据中心——CNBC

在美国中期选举中，十个州的选民在41场地方投票中的40场支持限制数据中心建设，或否决了促进其发展的倡议。CNBC报道称，该消息援引了Ballotpedia的分析以及截至周三可获得的补充结果。

共有41项与数据中心相关的地方倡议被付诸表决。这些倡议规定了限制其建设的不同机制。唯一的例外是北达科他州哈伍德市：当地选民否决了一项城市章程修正案，该修正案原本要求在批准包括数据中心在内的工业项目之前进行额外审查。

俄亥俄州的投票

俄亥俄州有21项有关数据中心的地方倡议被付诸表决。该州已成为发展人工智能基础设施的关键地点之一。8月，OpenAI表示，其在俄亥俄州PORTS-Pike Technology Campus园区获得了8吉瓦计算能力。CNBC称，该园区是全球规模最大的规划中人工智能数据中心园区。

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建设第一阶段应于今年启动，相关能力计划从2028年起分阶段投入运营。该项目由软银和SB Energy与美国能源部合作开发。据CNBC报道，其总成本可能超过5000亿美元。

数据中心成为选举议题

数据中心建设问题也出现在俄亥俄州、威斯康星州、佐治亚州和得克萨斯州的竞选活动中。特别是，赢得俄亥俄州州长选举的民主党人埃米·阿克顿支持对数据中心实行“有条件暂停令”。该措施规定，公司将承担100%的公用事业费用，并且仅雇用工会劳工。

根据CNBC的调查结果，56%的选民将数据中心称为影响其选择的决定性或重要因素。民主党人对这一问题重要性的评价高于共和党人。投票站关闭后，民主党籍联邦众议员格雷格·卡萨尔呼吁传唤人工智能公司高管宣誓作证。

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