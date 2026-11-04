Виборці США підтримали обмеження для дата-центрів у 40 голосуваннях — CNBC

На проміжних виборах у США виборці підтримали обмеження на будівництво дата-центрів або відхилили ініціативи, що сприяли їхньому розвитку, у 40 із 41 місцевого голосування в десяти штатах. Про це повідомляє CNBC з посиланням на аналіз Ballotpedia та додаткові результати, доступні станом на середу.

Загалом на голосування винесли 41 місцеву ініціативу, пов’язану з дата-центрами. Вони передбачали різні механізми обмеження їхнього будівництва. Винятком стало місто Гарвуд у штаті Північна Дакота: там виборці відхилили поправку до міського статуту, яка вимагала б додаткового розгляду перед погодженням промислових проєктів, зокрема дата-центрів.

Голосування в Огайо

В Огайо на голосування винесли 21 місцеву ініціативу щодо дата-центрів. Штат став одним із ключових майданчиків для розвитку ШІ-інфраструктури. У серпні OpenAI повідомила, що отримала 8 гігаватів обчислювальних потужностей у кампусі PORTS-Pike Technology Campus в Огайо, який CNBC називає найбільшим запланованим у світі кампусом дата-центрів для штучного інтелекту.

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Першу фазу будівництва мають розпочати цього року, а введення потужностей в експлуатацію планують поетапно з 2028 року. Проєкт розвивають SoftBank і SB Energy у партнерстві з Міністерством енергетики США. За даними CNBC, його загальна вартість може перевищити 500 млрд доларів.

Дата-центри стали виборчою темою

Питання будівництва дата-центрів також фігурувало у виборчих кампаніях в Огайо, Вісконсині, Джорджії та Техасі. Зокрема, демократка Емі Актон, яка перемогла на виборах губернатора Огайо, підтримує «умовний мораторій» на дата-центри. Він передбачає, що компанії покриватимуть 100% витрат на комунальні послуги та залучатимуть лише профспілкову робочу силу.

За результатами опитування CNBC, 56% виборців назвали дата-центри вирішальним або значущим чинником свого вибору. Демократи оцінювали важливість цього питання вище, ніж республіканці. Після закриття дільниць конгресмен-демократ Грег Касар закликав викликати керівників компаній ШІ для свідчень під присягою.

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