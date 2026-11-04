Obserwatorium kosmiczne NASA Neil Gehrels Swift Observatory 4 listopada w sposób niekontrolowany weszło w atmosferę Ziemi nad północną częścią Sumatry. Według Space.com, aparat o masie 1450 kilogramów wszedł w atmosferę o godz. 12:39 GMT. O czasie i miejscu zejścia z orbity poinformował specjalista ds. śledzenia satelitów Jonathan McDowell, powołując się na dane Sił Kosmicznych USA.

Przed wejściem Swifta w atmosferę przedstawiciele NASA oczekiwali, że większość obserwatorium wielkości minibusa spłonie. Agencja oceniała prawdopodobieństwo, że ocalałe szczątki mogą wyrządzić krzywdę człowiekowi na Ziemi, na jeden przypadek na 2100.

Próba podniesienia orbity nie powiodła się

We wrześniu 2025 roku NASA zawarła z firmą Katalyst Space kontrakt o wartości 30 milionów dolarów. Firma miała stworzyć, wystrzelić i obsługiwać robotyczny aparat LINK, który miał spotkać się ze Swiftem i podnieść go na wyższą orbitę, przedłużając pracę obserwatorium.

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Swift nie miał własnych silników do korekty orbity i stopniowo tracił wysokość z powodu oporu atmosferycznego. Katalyst Space wystrzeliła 3 lipca LINK z trzema manipulatorami i planowała przechwycić obserwatorium w sierpniu. Jednak w LINK wystąpiły problemy z układem napędowym oraz kołami reakcyjnymi systemu kontroli orientacji, co uniemożliwiło planowane spotkanie ze Swiftem. Sam LINK wszedł w atmosferę 25 września.

Misja trwająca ponad dwie dekady

Swift, którego pełna pierwotna nazwa brzmiała Swift Gamma-Ray Burst Explorer, został wystrzelony w listopadzie 2004 roku na dwuletnią misję obserwacji rozbłysków gamma — najpotężniejszych eksplozji we Wszechświecie. Nazwa Swift nie była akronimem: wskazywała na zdolność aparatu do szybkiego wykrywania rozbłysków gamma, przekazywania ich współrzędnych innym obserwatoriom i kierowania własnych teleskopów na obszar nieba przed wygaśnięciem poświaty.

Później obserwatorium badało również supernowe, czarne dziury, asteroidy i komety. W czasie swojej pracy zaobserwowało ponad 2000 rozbłysków gamma i 1400 supernowych. Swift przeprowadził ostatnią obserwację naukową 20 października. W 2018 roku obserwatorium przemianowano na cześć jego pierwszego głównego badacza, Neila Gehrelsa, który zmarł rok wcześniej.

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