NASA的尼尔·格雷尔斯·斯威夫特天文台于11月4日在苏门答腊北部上空不受控进入地球大气层。据Space.com报道，这台质量为1450公斤的航天器于格林尼治时间12时39分进入大气层。卫星跟踪专家乔纳森·麦克道尔援引美国太空军的数据，报告了其脱离轨道的时间和地点。

在Swift进入大气层前，NASA代表预计，这座大小如同小型巴士的天文台大部分将被烧毁。该机构估计，幸存碎片可能伤害地球上人员的概率为2100分之一。

提升轨道的尝试失败

2025年9月，NASA与Katalyst Space公司签订了一份价值3000万美元的合同。该公司原计划建造、发射并运营机器人航天器LINK，该航天器本应与Swift会合并将其提升至更高轨道，从而延长天文台的运行时间。

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Swift没有用于轨道修正的自有发动机，并因大气阻力逐渐降低高度。Katalyst Space于7月3日发射了配备三个机械臂的LINK，并计划于8月捕获这座天文台。然而，LINK的推进系统以及姿态控制系统的反作用飞轮出现问题，导致原定与Swift会合的计划落空。LINK本身于9月25日进入大气层。

持续二十多年的任务

Swift的完整原始名称为Swift Gamma-Ray Burst Explorer，于2004年11月发射，执行为期两年的任务，以观测伽马射线暴——宇宙中最强大的爆炸。Swift这一名称并非首字母缩写：它指的是该航天器能够快速探测伽马射线暴，将其坐标传送给其他天文台，并在余辉消退前将自己的望远镜指向相应天空区域的能力。

此后，这座天文台还研究了超新星、黑洞、小行星和彗星。在运行期间，它观测到超过2000次伽马射线暴和1400颗超新星。Swift于10月20日进行了最后一次科学观测。2018年，这座天文台以其首位首席研究员尼尔·格雷尔斯的名字重新命名，他于一年前去世。

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