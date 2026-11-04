Космическая обсерватория NASA Neil Gehrels Swift Observatory 4 ноября неконтролируемо вошла в атмосферу Земли над северной частью Суматры. По данным Space.com, аппарат массой 1450 килограммов вошел в атмосферу в 12:39 по Гринвичу. О времени и месте схода с орбиты сообщил специалист по отслеживанию спутников Джонатан Макдауэлл, сославшийся на данные Космических сил США.

Перед входом Swift в атмосферу представители NASA ожидали, что большая часть обсерватории размером с микроавтобус сгорит. Агентство оценивало вероятность того, что уцелевшие обломки могут причинить вред человеку на Земле, как один шанс из 2100.

Попытка поднять орбиту не удалась

В сентябре 2025 года NASA заключило с компанией Katalyst Space контракт на 30 миллионов долларов. Компания должна была создать, запустить и эксплуатировать роботизированный аппарат LINK, который должен был встретиться со Swift и поднять его на более высокую орбиту, продлив работу обсерватории.

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Swift не имел собственных двигателей для коррекции орбиты и постепенно терял высоту из-за атмосферного сопротивления. Katalyst Space запустила LINK с тремя манипуляторами 3 июля и планировала захватить обсерваторию в августе. Однако у LINK возникли проблемы с двигательной установкой и маховиками системы поддержания ориентации, что сорвало запланированную встречу со Swift. Сам LINK вошел в атмосферу 25 сентября.

Миссия продолжительностью более двух десятилетий

Swift, полное первоначальное название которого — Swift Gamma-Ray Burst Explorer, был запущен в ноябре 2004 года для двухлетней миссии по наблюдению гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной. Название Swift не было акронимом: оно указывало на способность аппарата быстро обнаруживать гамма-всплески, передавать их координаты другим обсерваториям и направлять собственные телескопы на участок неба до угасания послесвечения.

Позднее обсерватория также изучала сверхновые, черные дыры, астероиды и кометы. За время работы она наблюдала более 2000 гамма-всплесков и 1400 сверхновых. Последнее научное наблюдение Swift провел 20 октября. В 2018 году обсерваторию переименовали в честь ее первого главного исследователя Нила Герелса, умершего годом ранее.

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