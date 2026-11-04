Start rakiety Space Launch System w ramach misji NASA Artemis II na Florydzie spowodował znaczne zaburzenia w ziemskiej jonosferze, które mogły tymczasowo wywołać lokalne błędy GPS rzędu kilku metrów. Wynika to z badania zespołu Narodowego Uniwersytetu Cheng Kung na Tajwanie, informuje Space.com.

Dane z naziemnych odbiorników GPS

Naukowcy przeanalizowali dane z sieci stacjonarnych odbiorników GPS o wysokiej precyzji w USA, używanych do pomiaru niewielkich ruchów płyt tektonicznych. Na podstawie czasu przejścia sygnału z satelitów do stacji naziemnych odtworzyli zmiany stężenia swobodnych elektronów w jonosferze — naładowanej elektrycznie warstwie atmosfery znajdującej się na wysokości ponad 50 kilometrów.

Według danych pomiarowych zaburzenia jonosferyczne po starcie Artemis II były silniejsze niż te rejestrowane po innych startach rakiet. Były też nawet dziesięciokrotnie intensywniejsze niż zaburzenia po testowych startach Starship firmy SpaceX, choć ciąg Starship podczas startu jest około dwukrotnie większy niż SLS.

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Dwa obszary zaburzeń

Podczas startu stacje naziemne wykryły zmiany gęstości elektronów odpowiadające błędom pozycjonowania rzędu kilku metrów. Odbiorniki GPS określają położenie, mierząc odległość do czterech satelitów. Zmiana stężenia elektronów w górnych warstwach atmosfery może przyspieszać lub spowalniać przechodzenie sygnału, co prowadzi do niedokładności.

Badacze zidentyfikowali dwa duże obszary zaburzeń: jeden powiązali z przelotem centralnego stopnia rakiety o długości 65 metrów, drugi — z dwoma uruchomieniami silników górnego stopnia. Oba obszary rozciągały się nad kontynentem amerykańskim ze wschodu na zachód na około 5 tysięcy kilometrów. Najwyraźniejsze zmiany wywołały właśnie uruchomienia silników na wysokości około 185 kilometrów, do których doszło ponad godzinę po starcie.

Współautor pracy, profesor nauk o Ziemi Charles Lin, zaznaczył, że błąd nawet rzędu kilku metrów może wpływać na systemy transportu autonomicznego i pozycjonowanie dronów. Badanie opublikowano online jako preprint w czasopiśmie Geophysical Research Letters.

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