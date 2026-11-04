Запуск ракеты Space Launch System в рамках миссии NASA Artemis II во Флориде вызвал значительные возмущения в ионосфере Земли, которые могли временно привести к локальным ошибкам GPS в несколько метров. Об этом говорится в исследовании команды Национального университета Чэн Кун на Тайване, сообщает Space.com.

Данные наземных GPS-приемников

Ученые проанализировали данные сетей высокоточных стационарных GPS-приемников в США, которые используют для измерения незначительных движений тектонических плит. По времени прохождения сигнала от спутников до наземных станций они реконструировали изменения концентрации свободных электронов в ионосфере — электрически заряженном слое атмосферы на высоте более 50 километров.

Согласно данным измерений, ионосферные возмущения после старта Artemis II были сильнее тех, которые фиксировали после других запусков ракет. Они также были до десяти раз интенсивнее, чем возмущения после тестовых запусков Starship компании SpaceX, хотя тяга Starship при старте примерно вдвое больше, чем у SLS.

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Два участка возмущений

Во время запуска наземные станции выявили изменения плотности электронов, эквивалентные ошибкам позиционирования в несколько метров. GPS-приемники определяют местоположение, измеряя расстояние до четырех спутников. Изменение концентрации электронов в верхних слоях атмосферы может ускорять или замедлять прохождение сигнала, что приводит к неточностям.

Исследователи выявили два крупных участка возмущений: один связали с прохождением центральной ступени ракеты длиной 65 метров, другой — с двумя включениями двигателей верхней ступени. Оба участка протянулись над американским континентом с востока на запад примерно на 5 тысяч километров. Наиболее выраженные изменения вызвали именно включения двигателей на высоте около 185 километров, произошедшие более чем через час после старта.

Соавтор работы, профессор наук о Земле Чарльз Лин, отметил, что ошибка даже в несколько метров может влиять на системы автономного транспорта и позиционирование дронов. Исследование разместили онлайн в качестве препринта в журнале Geophysical Research Letters.

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