NASA Artemis II任务中的太空发射系统火箭在佛罗里达州发射，引发了地球电离层的显著扰动，可能暂时造成局部数米的GPS误差。台湾国立成功大学团队的一项研究指出，Space.com报道。

地面GPS接收器数据

科学家分析了美国高精度固定式GPS接收器网络的数据，这些设备用于测量构造板块的微小移动。根据卫星信号到达地面站的传播时间，他们重建了电离层中自由电子浓度的变化。电离层是位于50公里以上高度的大气带电层。

测量数据显示，Artemis II发射后的电离层扰动比其他火箭发射后记录到的扰动更强。其强度也比SpaceX公司Starship测试发射后的扰动高出最多十倍，尽管Starship发射时的推力约为SLS的两倍。

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两片扰动区域

发射期间，地面站探测到电子密度变化，其相当于数米的定位误差。GPS接收器通过测量与四颗卫星的距离来确定位置。高层大气中电子浓度的变化可能加快或减慢信号传播，从而导致不准确。

研究人员发现了两片大型扰动区域：一片与长65米的火箭芯级通过有关，另一片与上面级发动机两次点火有关。两片区域均在美洲大陆上空自东向西延伸约5000公里。最明显的变化正是由约185公里高度的发动机点火造成，这些点火发生在发射一小时多后。

该研究的共同作者、地球科学教授查尔斯·林指出，即使数米的误差也可能影响自动运输系统和无人机定位。该研究作为预印本在线发布于《Geophysical Research Letters》期刊。

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