W 2026 roku co piąty Ukrainiec otrzymywał wiadomości za pomocą sztucznej inteligencji

W 2026 roku około 22% Ukraińców korzystało ze sztucznej inteligencji w celu uzyskania wiadomości. Taki sam wskaźnik odnotowano w przypadku telewizji i mediów internetowych. Jednocześnie głównym źródłem informacji pozostają sieci społecznościowe.

Według badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową „Internews-Ukraina” 87% ankietowanych czerpie wiadomości z sieci społecznościowych. Najpopularniejszym serwisem pozostaje Telegram — 82%, a za nim plasują się YouTube (55%) i Facebook (40%).

Z telewizji i mediów internetowych korzysta po 22% respondentów, z radia – 9%, a z prasy – zaledwie 3%.

Wśród źródeł wiadomości najczęściej wymieniano kanał Telegramowy „Trucha” (19%), kanał telewizyjny „1+1” (9%), Siergieja Sternenko (7%) oraz „Suspilne” (6%).

Badanie wykazało również, że Ukraińcy bardziej cenią sobie aktualność wiadomości (39%) i wygodę formatu (36%) niż wiarygodność informacji (24%). Codziennie 58% ankietowanych czyta krótkie wiadomości tekstowe, a 44% ogląda krótkie filmy.

Osobno badacze ustalili, że 69% Ukraińców sprzeciwia się ograniczeniu dostępu do sieci społecznościowych. Jednocześnie tylko 10% uczestników ankiety potrafiło prawidłowo ocenić wiarygodność wszystkich trzech wiadomości w specjalnym teście.

Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2026 roku wśród 2520 mieszkańców ukraińskich miast liczących ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Źródło: Forbes

Sekretarz generalny ONZ Guterres wezwał Stany Zjednoczone i Chiny do dialogu na temat sztucznej inteligencji — Asharq Al-Awsat.

Trump ogłosił utworzenie jednostek zajmujących się sztuczną inteligencją oraz powołanie „cara sztucznej inteligencji” — YLE News

Około połowa uczestników sondażu przeprowadzonego na zlecenie Politico opowiedziała się za spowolnieniem rozwoju sztucznej inteligencji w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Badanie objęło sześć krajów zachodnich — Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię, Kanadę, Stany Zjednoczone i Francję.

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