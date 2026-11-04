2026年，每五名乌克兰人中就有一人通过人工智能获取新闻

2026年，约22%的乌克兰人使用人工智能获取新闻。这一比例与电视和网络媒体持平。与此同时，社交媒体仍是主要的信息来源。

根据非政府组织“Internews-乌克兰”的研究数据，87%的受访者通过社交媒体获取新闻。Telegram仍是最受欢迎的平台——占比82%，其次是YouTube（55%）和Facebook（40%）。

22%的受访者使用电视和网络媒体，9%使用广播，而纸质出版物仅占3%。

在新闻来源中，被提及最多的依次是Telegram频道“Труха”（19%）、“1+1”电视台（9%）、谢尔盖·斯特尔嫩科（7%）以及“公共电视台”（6%）。

调查还显示，乌克兰人更重视新闻的及时性（39%）和呈现形式的便捷性（36%），而非信息的真实性（24%）。 每天有58%的受访者阅读简短的文字新闻，44%的受访者观看短视频。

此外，研究人员还发现，69%的乌克兰人反对限制社交媒体的访问。与此同时，在专项测试中，仅有10%的受访者能够正确判断三条新闻的真实性。

此次调查于2026年7月至8月期间进行，调查对象为2520名来自人口超过5万人的乌克兰城市居民。

来源：《福布斯》

联合国秘书长古特雷什呼吁美国和中国就人工智能问题展开对话——《中东报》。

特朗普宣布成立人工智能部门并任命“人工智能沙皇”——YLE News

在《Politico》委托进行的一项调查中，约半数受访者支持放缓人工智能的发展，以降低潜在风险。 此次调查覆盖了六个西方国家——英国、德国、西班牙、加拿大、美国和法国。

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