Каждый пятый украинец в 2026 году получал новости с помощью искусственного интеллекта

Около 22 % украинцев использовали ИИ для получения новостей в 2026 году. Такой же показатель у телевидения и онлайн-СМИ. В то же время главным источником информации остаются социальные сети.

По данным исследования общественной организации «Интерньюз-Украина», 87% опрошенных получают новости через социальные сети. Самым популярным остается Telegram — 82%, далее следуют YouTube (55%) и Facebook (40%).

Телевидение и онлайн-СМИ используют по 22% респондентов, радио — 9%, печатные издания — всего 3%.

Среди источников новостей чаще всего называли Telegram-канал «Труха» (19%), телеканал «1+1» (9%), Сергея Стерненко (7%) и «Суспильне» (6%).

Исследование также показало, что украинцы больше ценят оперативность новостей (39%) и удобство формата (36%), чем достоверность информации (24%). Ежедневно 58% опрошенных читают короткие текстовые новости, 44% просматривают короткие видео.

Отдельно исследователи выяснили, что 69% украинцев выступают против ограничения доступа к социальным сетям. В то же время лишь 10% участников опроса смогли правильно определить достоверность всех трех новостей в специальном тесте.

Опрос проводился в июле-августе 2026 года среди 2520 жителей украинских городов с населением более 50 тысяч человек.

Источник: Forbes

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Около половины участников опроса, проведенного по заказу Politico, высказались за замедление развития искусственного интеллекта, чтобы снизить возможные риски. Опрос охватил шесть западных стран — Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, США и Францию.

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