HP mianowało byłą szefową GSK Emmę Walmsley dyrektorką generalną. Obejmie stanowisko 4 stycznia 2027 roku, zastępując tymczasowego dyrektora generalnego Bruce’a Broussarda, informuje TimesLIVE.

Broussard zostanie przewodniczącym rady dyrektorów HP, zastępując Chipa Bergha. Walmsley kierowała firmą farmaceutyczną GSK od 2017 roku do grudnia 2025 roku, a także od siedmiu lat zasiada w radzie dyrektorów Microsoftu. Przed rozpoczęciem pracy w GSK przez 17 lat pracowała we francuskiej firmie L’Oréal.

Niedobór chipów pamięci

Walmsley obejmie kierownictwo nad producentem komputerów osobistych w czasie globalnego niedoboru chipów pamięci. Znaczną część dostępnych mocy produkcyjnych pochłania budowa na dużą skalę centrów danych dla sztucznej inteligencji. Podobnie jak Dell Technologies, Apple i Lenovo, HP odczuwa skutki tego niedoboru, który podniósł ceny i pogłębił spadek w branży.

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W trzecim kwartale, którego wyniki HP opublikowało w sierpniu, dostawy komputerów osobistych firmy spadły o 16%. Jednocześnie przychody tego działu wzrosły o 18% dzięki przejściu na droższe produkty o wyższej marży, w tym komputery z obsługą AI.

Oczekiwania na 2027 rok

W wrześniowym zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd HP poinformowało, że nie przedstawi prognozy finansowej na rok fiskalny 2027. Firma zakłada, że w przyszłym roku wolumen sprzedaży komputerów osobistych w branży spadnie o kilka procent.

Nowa dyrektorka generalna nie ma doświadczenia w sektorze sprzętu technologicznego. HP dąży do ożywienia spowalniającego rynku komputerów osobistych i wykorzystania popytu na urządzenia ze sztuczną inteligencją.

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