HP призначила колишню очільницю GSK Емму Волмслі генеральною директоркою — TimesLIVE

Компанія HP призначила колишню очільницю GSK Емму Волмслі генеральною директоркою. Вона обійме посаду 4 січня 2027 року, змінивши тимчасового гендиректора Брюса Бруссарда, повідомляє TimesLIVE.

Бруссард стане головою ради директорів HP замість Чіпа Берга. Волмслі очолювала фармацевтичну компанію GSK з 2017 року до грудня 2025 року, а також сім років входить до ради директорів Microsoft. До роботи в GSK вона 17 років працювала у французькій компанії L’Oréal.

Дефіцит чипів пам’яті

Волмслі очолить виробника ПК на тлі глобального дефіциту чипів пам’яті. Значну частину доступних виробничих потужностей поглинає масштабне будівництво дата-центрів для штучного інтелекту. Як і Dell Technologies, Apple та Lenovo, HP відчуває наслідки цього дефіциту, який підвищив ціни та посилив спад у галузі.

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У третьому кварталі, результати якого HP оприлюднила в серпні, постачання персональних комп’ютерів компанії скоротилися на 16%. Водночас виручка цього підрозділу зросла на 18% завдяки переходу на дорожчі товари з вищою маржею, зокрема комп’ютери з підтримкою ШІ.

Очікування на 2027 рік

У вересневому поданні до Комісії з цінних паперів і бірж США HP повідомила, що не надаватиме фінансового прогнозу на 2027 фінансовий рік. Компанія припускає, що наступного року обсяги продажу ПК у галузі знизяться на кілька відсотків.

Нова генеральна директорка не має досвіду роботи у секторі технологічного обладнання. HP прагне пожвавити сповільнений ринок ПК та скористатися попитом на пристрої зі штучним інтелектом.

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