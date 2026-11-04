Компания HP назначила бывшую главу GSK Эмму Уолмсли генеральным директором. Она вступит в должность 4 января 2027 года, сменив временного гендиректора Брюса Бруссарда, сообщает TimesLIVE.

Бруссард станет председателем совета директоров HP вместо Чипа Берга. Уолмсли возглавляла фармацевтическую компанию GSK с 2017 года по декабрь 2025 года, а также семь лет входит в совет директоров Microsoft. До работы в GSK она 17 лет работала во французской компании L’Oréal.

Дефицит чипов памяти

Уолмсли возглавит производителя ПК на фоне глобального дефицита чипов памяти. Значительную часть доступных производственных мощностей поглощает масштабное строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Как и Dell Technologies, Apple и Lenovo, HP ощущает последствия этого дефицита, который повысил цены и усилил спад в отрасли.

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В третьем квартале, результаты которого HP опубликовала в августе, поставки персональных компьютеров компании сократились на 16%. В то же время выручка этого подразделения выросла на 18% благодаря переходу на более дорогие товары с более высокой маржой, в частности компьютеры с поддержкой ИИ.

Ожидания на 2027 год

В сентябрьском документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, HP сообщила, что не будет предоставлять финансовый прогноз на 2027 финансовый год. Компания предполагает, что в следующем году объемы продаж ПК в отрасли снизятся на несколько процентов.

Новая генеральный директор не имеет опыта работы в секторе технологического оборудования. HP стремится оживить замедляющийся рынок ПК и воспользоваться спросом на устройства с искусственным интеллектом.

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