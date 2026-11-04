HP任命葛兰素史克（GSK）前负责人艾玛·沃姆斯利为首席执行官。她将于2027年1月4日上任，接替临时首席执行官布鲁斯·布鲁萨德，据TimesLIVE报道。

布鲁萨德将接替奇普·伯格出任HP董事会主席。沃姆斯利自2017年至2025年12月领导制药公司GSK，同时已在微软董事会任职七年。在加入GSK之前，她曾在法国公司欧莱雅工作17年。

内存芯片短缺

沃姆斯利将在全球内存芯片短缺的背景下领导这家个人电脑制造商。可用生产能力的很大一部分正被大规模建设人工智能数据中心所占用。与戴尔科技、苹果和联想一样，HP正感受到这一短缺的影响，短缺推高了价格并加剧了行业下滑。

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在HP于8月公布业绩的第三季度，该公司的个人电脑出货量下降了16%。与此同时，该部门收入增长了18%，原因是转向销售价格更高、利润率更高的产品，其中包括支持人工智能的电脑。

对2027年的预期

HP在9月提交给美国证券交易委员会的文件中表示，将不会提供2027财年的财务预测。该公司预计，明年行业个人电脑销量将下降几个百分点。

这位新任首席执行官没有在技术硬件领域工作的经验。HP希望振兴放缓的个人电脑市场，并利用对人工智能设备的需求。

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