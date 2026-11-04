Virgin Galactic zaprezentowała nowy samolot kosmiczny przeznaczony do lotów turystycznych

28 października 2026 roku firma Virgin Galactic zaprezentowała pierwszy statek kosmiczny nowej generacji klasy Delta o nazwie Apeiron. Statek ten jest przeznaczony dla sześciu pasażerów i ma stać się podstawą wznowienia regularnych suborbitalnych lotów turystycznych.

Po prezentacji statek kosmiczny został przetransportowany z zakładu produkcyjnego w Arizonie do kosmodromu America w Nowym Meksyku. W celu transportu zamocowano go na samolocie nośnym „Eve”. Sam statek podczas lotu nie uruchamiał silnika i nie odłączał się od samolotu nośnego.

Kolejnym etapem będzie integracja i testowanie oprogramowania awioniki, a następnie przygotowania do prób w locie.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, VSS Unity, który mógł pomieścić czterech pasażerów, Apeiron będzie w stanie przewozić sześciu. Ponadto Virgin Galactic planuje zwiększyć częstotliwość lotów: każdy kosmoplan klasy Delta ma wykonywać do dwóch lotów tygodniowo, a jego żywotność została obliczona na ponad 500 misji.

Pierwsze loty komercyjne nowego statku kosmicznego spodziewane są na początku drugiego kwartału 2027 roku. Drugi kosmoplan ma zostać włączony do floty pod koniec drugiego lub na początku trzeciego kwartału.

Podróż będzie odbywać się przy pomocy samolotu nośnego Eve: samolot ten wyniesie kosmoplan na odpowiednią wysokość, po czym ten odłączy się i uruchomi silnik rakietowy. Pasażerowie będą mogli przez kilka minut doświadczyć stanu nieważkości i zobaczyć krzywiznę Ziemi. Będą to loty suborbitalne bez wchodzenia na orbitę.

Według danych firmy ponad 100 przyszłych pasażerów już rozpoczyna wstępne przygotowania do podróży. Jednocześnie rozpoczęcie lotów będzie zależało od pomyślnego zakończenia testów.

Źródło: Virgin Galactic.

Amerykańska firma Virgin Galactic po raz pierwszy przetransportowała swój suborbitalny kosmoplan klasy Delta „Apeiron” samolotem-nośnikiem VMS Eve z zakładu produkcyjnego w Mesa w stanie Arizona do kosmodromu Spaceport America w stanie Nowy Meksyk.

W Stanach Zjednoczonych firma Virgin Galactic zaprezentowała pierwszy kosmoplan nowej klasy Delta, nazwany Apeiron. Nazwa, wywodząca się ze starożytnego greckiego słowa oznaczającego „nieograniczony”, została wybrana w wyniku otwartego głosowania, w którym wzięły udział tysiące osób z 83 krajów na sześciu kontynentach.

Virgin Galactic, firma amerykańskiego miliardera Richarda Bransona, przeprowadziła 8 czerwca ostatni komercyjny lot samolotu kosmicznego VSS Unity z turystami na pokładzie. Teraz statek zostanie wycofany z eksploatacji.

Czytaj nas na