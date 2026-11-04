Virgin Galactic представила новый космоплан для туристических полётов

28 октября 2026 года компания Virgin Galactic представила первый космоплан нового поколения класса Delta под названием Apeiron. Аппарат рассчитан на шесть пассажиров и должен стать основой для возобновления регулярных суборбитальных туристических полётов.

После презентации космоплан доставили с производственного предприятия в Аризоне на космодром «Америка» в Нью-Мексико. Для транспортировки его закрепили на самолете-носителе Eve. Сам аппарат во время перелета не запускал двигатель и не отсоединялся от носителя.

Следующим этапом станут интеграция и проверка программного обеспечения авионики, а впоследствии — подготовка к летным испытаниям.

В отличие от предшественника VSS Unity, который вмещал четырех пассажиров, Apeiron сможет перевозить шестерых. Кроме того, Virgin Galactic планирует увеличить интенсивность полётов: каждый космоплан класса Delta должен выполнять до двух рейсов в неделю, а его ресурс рассчитан более чем на 500 миссий.

Первые коммерческие полеты нового аппарата ожидаются в начале второго квартала 2027 года. Второй космоплан планируется добавить в флот в конце второго или в начале третьего квартала.

Полет будет осуществляться с помощью самолета-носителя Eve: он поднимет космоплан на высоту, после чего тот отсоединится и включит ракетный двигатель. Пассажиры смогут на несколько минут ощутить невесомость и увидеть кривизну Земли. Это будут суборбитальные полёты без выхода на орбиту.

По данным компании, более 100 будущих пассажиров уже приступают к начальной подготовке к полетам. В то же время запуск рейсов будет зависеть от успешного завершения испытаний.

Источник: Virgin Galactic.

Американская компания Virgin Galactic впервые перевезла свой суборбитальный космоплан Delta-класса Apeiron на самолете-носителе VMS Eve с производственной площадки в городе Меса, штат Аризона, на космодром Spaceport America в штате Нью-Мексико.

В США компания Virgin Galactic представила первый космоплан нового класса Delta, получивший название Apeiron. Название, происходящее от древнегреческого слова «безграничный», было выбрано по итогам открытого голосования, в котором приняли участие тысячи людей из 83 стран на шести континентах.

Компания американского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic 8 июня провела финальный коммерческий запуск космоплана VSS Unity с туристами на борту. Теперь корабль будет выведен из эксплуатации.

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