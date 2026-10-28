Virgin Galactic представила космоплан Apeiron класу Delta — Space.com

У США компанія Virgin Galactic представила перший космоплан нового класу Delta, який назвали Apeiron. Назву, що походить від давньогрецького слова «безмежний», обрали за підсумками відкритого голосування, у якому взяли участь тисячі людей із 83 країн на шести континентах, повідомляє Space.com.

Apeiron переміг серед чотирьох фіналістів: Horizon, Explorer та Ascend. Компанія відібрала ці варіанти зі 276 пропозицій, поданих її працівниками. Генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявив, що назва відображає прагнення пілотованої космонавтики та можливості, які вона відкриває для людства.

Підготовка до льотних випробувань

28 жовтня космоплан мали доправити з виробничого майданчика в Месі, штат Аризона, до космодрому Spaceport America у штаті Нью-Мексико. Для цього Apeiron приєднають до літака-носія VMS Eve. На космодромі інженери мають завершити роботу над програмним забезпеченням авіоніки перед початком льотних випробувань.

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Новий апарат має замінити VSS Unity, який здійснив сім суборбітальних місій у 2023–2024 роках. Virgin Galactic призупинила польоти VSS Unity, щоб зосередитися на розробці Apeiron, і сподівається відновити польоти з клієнтами в середині 2027 року.

Плани на комерційні польоти

Кожен космоплан класу Delta розрахований максимум на шістьох пасажирів. Після початку регулярної експлуатації компанія планує виконувати на кожному такому апараті до восьми польотів на місяць. Другий космоплан Delta вже будують; очікується, що він прибуде до Spaceport America приблизно тоді, коли Virgin Galactic відновить пасажирські рейси.

Згідно зі звітністю компанії за другий квартал 2026 року, близько 675 клієнтів очікують на місця в суборбітальних польотах. Понад 100 майбутніх пасажирів уже почали початкову підготовку. Вартість одного місця нині становить 850 тисяч доларів, повідомляє видання Latte. Apeiron та інші апарати Delta не призначені для виходу на орбіту: вони мають виконувати короткі суборбітальні польоти над міжнародно визнаною лінією Кармана на висоті 100 кілометрів, забезпечуючи пасажирам кілька хвилин невагомості.

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