美国维珍银河公司发布了新一代Delta级的首架太空飞机，并将其命名为Apeiron。据Space.com报道，该名称源自古希腊语中“无边无际”一词，是通过公开投票选出的；来自六大洲83个国家的数千人参与了投票。

Apeiron在四个决赛名称中胜出，其他三个为Horizon、Explorer和Ascend。公司从员工提交的276份提案中选出了这些选项。维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格莱泽表示，这一名称反映了载人航天的追求及其为人类开启的机遇。

为飞行测试做准备

10月28日，这架太空飞机原计划从亚利桑那州梅萨的生产基地运往新墨西哥州的美国太空港。为此，Apeiron将被连接到VMS Eve运载机上。在太空港，工程师将在飞行测试开始前完成航空电子设备软件的工作。

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这款新飞行器将取代VSS Unity，后者在2023年至2024年间执行了七次亚轨道任务。维珍银河暂停了VSS Unity的飞行，以专注于Apeiron的研发，并希望在2027年年中恢复搭载客户的飞行。

商业飞行计划

每架Delta级太空飞机最多可搭载六名乘客。在开始常规运营后，公司计划让每架此类飞行器每月执行最多八次飞行。第二架Delta太空飞机已经在建造中；预计它将在维珍银河恢复载客航班前后抵达美国太空港。

根据该公司2026年第二季度的报告，约有675名客户正在等待亚轨道飞行的座位。超过100名未来乘客已经开始初步培训。据Latte报道，目前每个座位的价格为85万美元。Apeiron及其他Delta飞行器并非用于进入轨道：它们将进行短暂的亚轨道飞行，飞越位于100公里高度、获国际认可的卡门线，让乘客体验数分钟的失重状态。

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