W USA firma Virgin Galactic zaprezentowała pierwszy kosmoplan nowej klasy Delta, nazwany Apeiron. Nazwę, wywodzącą się ze starogreckiego słowa oznaczającego „bezgraniczny”, wybrano w otwartym głosowaniu, w którym uczestniczyły tysiące osób z 83 krajów na sześciu kontynentach, informuje Space.com.

Apeiron zwyciężył wśród czterech finalistów: Horizon, Explorer i Ascend. Firma wybrała te propozycje spośród 276 zgłoszeń nadesłanych przez jej pracowników. Dyrektor generalny Virgin Galactic Michael Colglazier oświadczył, że nazwa odzwierciedla aspiracje załogowej astronautyki oraz możliwości, jakie otwiera ona przed ludzkością.

Przygotowania do prób w locie

28 października kosmoplan miał zostać przetransportowany z zakładu produkcyjnego w Mesie w Arizonie do kosmodromu Spaceport America w Nowym Meksyku. W tym celu Apeiron zostanie połączony z samolotem-matką VMS Eve. Na kosmodromie inżynierowie mają zakończyć prace nad oprogramowaniem awioniki przed rozpoczęciem prób w locie.

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Nowy pojazd ma zastąpić VSS Unity, który wykonał siedem misji suborbitalnych w latach 2023–2024. Virgin Galactic wstrzymała loty VSS Unity, aby skoncentrować się na rozwoju Apeirona, i ma nadzieję wznowić loty z klientami w połowie 2027 roku.

Plany dotyczące lotów komercyjnych

Każdy kosmoplan klasy Delta jest przeznaczony dla maksymalnie sześciu pasażerów. Po rozpoczęciu regularnej eksploatacji firma planuje wykonywać każdym takim pojazdem do ośmiu lotów miesięcznie. Drugi kosmoplan Delta jest już budowany; oczekuje się, że dotrze do Spaceport America mniej więcej w czasie, gdy Virgin Galactic wznowi loty pasażerskie.

Zgodnie ze sprawozdawczością firmy za drugi kwartał 2026 roku około 675 klientów czeka na miejsca w lotach suborbitalnych. Ponad 100 przyszłych pasażerów rozpoczęło już wstępne szkolenie. Cena jednego miejsca wynosi obecnie 850 tys. dolarów, informuje Latte. Apeiron i inne pojazdy Delta nie są przeznaczone do wejścia na orbitę: mają wykonywać krótkie loty suborbitalne ponad uznawaną międzynarodowo linią Kármána na wysokości 100 kilometrów, zapewniając pasażerom kilka minut nieważkości.

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