В США компания Virgin Galactic представила первый космоплан нового класса Delta, получивший название Apeiron. Название, происходящее от древнегреческого слова «безграничный», выбрали по итогам открытого голосования, в котором приняли участие тысячи людей из 83 стран на шести континентах, сообщает Space.com.

Apeiron победил среди четырех финалистов: Horizon, Explorer и Ascend. Компания отобрала эти варианты из 276 предложений, поданных ее сотрудниками. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил, что название отражает стремления пилотируемой космонавтики и возможности, которые она открывает для человечества.

Подготовка к летным испытаниям

28 октября космоплан должны были доставить с производственной площадки в Месе, штат Аризона, на космодром Spaceport America в штате Нью-Мексико. Для этого Apeiron присоединят к самолету-носителю VMS Eve. На космодроме инженеры должны завершить работу над программным обеспечением авионики до начала летных испытаний.

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Новый аппарат должен заменить VSS Unity, который выполнил семь суборбитальных миссий в 2023–2024 годах. Virgin Galactic приостановила полеты VSS Unity, чтобы сосредоточиться на разработке Apeiron, и надеется возобновить полеты с клиентами в середине 2027 года.

Планы коммерческих полетов

Каждый космоплан класса Delta рассчитан максимум на шесть пассажиров. После начала регулярной эксплуатации компания планирует выполнять на каждом таком аппарате до восьми полетов в месяц. Второй космоплан Delta уже строится; ожидается, что он прибудет в Spaceport America примерно тогда, когда Virgin Galactic возобновит пассажирские рейсы.

Согласно отчетности компании за второй квартал 2026 года, около 675 клиентов ожидают места на суборбитальных полетах. Более 100 будущих пассажиров уже начали начальную подготовку. Стоимость одного места сейчас составляет 850 тысяч долларов, сообщает издание Latte. Apeiron и другие аппараты Delta не предназначены для выхода на орбиту: они должны выполнять короткие суборбитальные полеты над международно признанной линией Кармана на высоте 100 километров, обеспечивая пассажирам несколько минут невесомости.

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