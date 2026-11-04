维珍银河公司推出了一款用于旅游飞行的新型太空飞机

2026年10月28日，维珍银河公司（Virgin Galactic）推出了首架名为“Apeiron”的新一代Delta级太空飞机。该飞行器可搭载六名乘客，将成为恢复定期亚轨道旅游飞行的重要基础。

发布仪式结束后，该太空飞机从亚利桑那州的生产基地被运送至新墨西哥州的“美国”航天发射场。 为便于运输，该飞行器被固定在“伊芙”（Eve）号载机上。在飞行过程中，飞行器本身既未启动发动机，也未与载机分离。

下一阶段将进行航电软件的集成与测试，随后将着手准备飞行试验。

与可容纳四名乘客的前代机型VSS Unity不同，Apeiron将能够搭载六名乘客。 此外，维珍银河计划提高飞行频率：每架Delta级太空飞机每周将执行多达两次飞行任务，其设计寿命可支持超过500次飞行任务。

新飞行器的首次商业飞行预计将于2027年第二季度初进行。第二架太空飞机计划于第二季度末或第三季度初加入机队。

飞行将借助“伊芙”（Eve）载机进行：该载机将把太空飞机提升至指定高度，随后太空飞机将脱离载机并点燃火箭发动机。 乘客将能体验几分钟的失重状态，并目睹地球的曲率。这将是一次不进入轨道、仅在亚轨道进行的飞行。

据该公司称，已有超过100名未来乘客开始进行旅行前的初步培训。不过，航班的正式启航将取决于测试能否顺利完成。

来源：维珍银河（Virgin Galactic）。

美国维珍银河公司首次使用VMS Eve运输机，将其Delta级亚轨道航天飞机Apeiron从亚利桑那州梅萨市的生产基地， 运送至新墨西哥州的“美国太空港”（Spaceport America）。

在美国，维珍银河公司推出了首架新型Delta级太空飞机，命名为“Apeiron”。 该名称源自古希腊语“无边无际”，是通过公开投票选出的，来自六大洲83个国家的数千人参与了此次投票。

美国亿万富翁理查德·布兰森旗下的维珍银河公司于6月8日完成了搭载游客的VSS Unity太空飞机的最后一次商业发射。该飞机现将退役。

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