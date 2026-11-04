Apple начнет проверять на «вредоносный контент» материалы в iCloud, которыми пользователи делятся через настройку «Любой, у кого есть ссылка». Изменение вступит в силу с выходом iOS 27.3, а также версий 27.3 для iPadOS, macOS и visionOS, сообщает The Verge.

Доступ Apple к содержимому

В документе поддержки компания отмечает: когда пользователь предоставляет доступ к объекту по ссылке для всех желающих, это содержимое становится доступным Apple для проверки. Такие файлы также больше не будут иметь сквозного шифрования.

В документе не определено, какой именно контент Apple будет считать «вредоносным». Новый подход появился после призывов протестующих к компании усилить противодействие материалам с сексуальным насилием над детьми, хранящимся в iCloud.

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Возможные действия компании

Apple оставляет за собой право перемещать, отклонять, изменять, удалять или изымать вредоносный контент, который пользователь пытается загрузить. Компания также может заблокировать или деактивировать учетную запись, не позволить пользователю создать новый аккаунт, а при необходимости — привлечь правоохранительные органы.

Выход обновления

Первые бета-версии 27.3 для разработчиков Apple выпустила накануне. Ранее компания заявляла, что планирует выпустить iOS 27.3 в декабре.

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