Самцы бражников независимо друг от друга до семи раз за последние 30 миллионов лет развили способность создавать ультразвуковые сигналы с помощью генитальных структур. Такие звуки могут мешать эхолокации летучих мышей, охотящихся на насекомых в темноте, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Три способа создавать ультразвук

Команда под руководством энтомолога Пола Мейсонника из Флоридского музея естественной истории изучила генитальные структуры самцов бражников из разных групп семейства. Насекомые используют стридуляцию — образование звука при трении частей тела. В данном случае специализированные чешуйки на паре генитальных придатков, вальвах, движутся по видоизмененным участкам брюшка.

Ученые выявили как минимум три анатомических механизма. У части видов чешуйки на генитальных придатках трутся о чешуйки на брюшке, у других — о мелкие шипы, а у третьей группы — о небольшие бугорки, или нодулы. Для человеческого слуха эти сигналы недоступны, но в замедленном виде напоминают быстрые щелчки, жужжание или трели.

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Защита от летучих мышей и возможные другие функции

Механизм трения чешуек о чешуйки обычно дает более короткие и прерывистые импульсы. Бражники, у которых чешуйки взаимодействуют с шипами, создают более длительные и устойчивые сигналы. Наиболее разнообразный набор звуков зафиксировали у видов с механизмом трения о нодулы — различия есть даже между близкородственными видами.

Сравнение записей с данными предыдущих экспериментов показало, что именно более длительные сигналы чаще обладают характеристиками, связанными с потенциальным нарушением эхолокации летучих мышей. Короткие импульсы также могут быть полезны: бражники, не способные слышать ультразвуковые сигналы летучих мышей, могут издавать звук после прикосновения, вероятно пугая хищника в момент атаки.

Исследователи также рассматривают возможность акустической мимикрии: некоторые бабочки ультразвуком предупреждают летучих мышей о своей несъедобности. Отдельной проверки требует предположение, что разнообразные сигналы некоторых бражников могут помогать особям распознавать представителей своего вида во время ухаживания.

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