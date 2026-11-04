Samce zawisaków niezależnie od siebie nawet siedem razy w ciągu ostatnich 30 milionów lat rozwinęły zdolność wytwarzania sygnałów ultradźwiękowych za pomocą struktur genitalnych. Takie dźwięki mogą zakłócać echolokację nietoperzy polujących na owady w ciemności, informuje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Trzy sposoby wytwarzania ultradźwięków

Zespół kierowany przez entomologa Paula Masonicka z Florida Museum of Natural History zbadał struktury genitalne samców zawisaków z różnych grup w obrębie rodziny. Owady wykorzystują strydulację — wytwarzanie dźwięku poprzez pocieranie części ciała. W tym przypadku wyspecjalizowane łuski na parze przydatków genitalnych, walwach, poruszają się po zmodyfikowanych obszarach odwłoka.

Naukowcy zidentyfikowali co najmniej trzy mechanizmy anatomiczne. U części gatunków łuski na przydatkach genitalnych ocierają się o łuski na odwłoku, u innych — o drobne kolce, a w trzeciej grupie — o niewielkie guzki, czyli noduły. Sygnały te są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, lecz po spowolnieniu przypominają szybkie kliknięcia, brzęczenie lub trele.

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Obrona przed nietoperzami i możliwe inne funkcje

Mechanizm tarcia łusek o łuski zazwyczaj wytwarza krótsze i przerywane impulsy. Zawisaki, których łuski oddziałują z kolcami, wytwarzają dłuższe i bardziej trwałe sygnały. Najbardziej zróżnicowany zestaw dźwięków zarejestrowano u gatunków wykorzystujących mechanizm tarcia o noduły — różnice występują nawet między blisko spokrewnionymi gatunkami.

Porównanie nagrań z danymi z wcześniejszych eksperymentów wykazało, że właśnie dłuższe sygnały częściej mają cechy związane z potencjalnym zakłócaniem echolokacji nietoperzy. Krótkie impulsy również mogą być użyteczne: zawisaki, które nie są zdolne słyszeć ultradźwiękowych sygnałów nietoperzy, mogą wydawać dźwięk po dotknięciu, prawdopodobnie płosząc drapieżnika w chwili ataku.

Badacze rozważają także możliwość mimikry akustycznej: niektóre ćmy ostrzegają nietoperze za pomocą ultradźwięków o swojej niejadalności. Osobnego sprawdzenia wymaga również przypuszczenie, że różnorodne sygnały niektórych zawisaków mogą pomagać osobnikom rozpoznawać przedstawicieli własnego gatunku podczas zalotów.

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