Firma Canva ogłosiła szeroko zakrojoną reorganizację i zmiany, które dotkną 1271 pracowników, czyli 22% zatrudnionych. Dla części pracowników będzie to oznaczać zmianę stanowisk lub propozycję przeniesienia do scentralizowanych hubów, a część opuści firmę. Poinformował o tym The Verge.

Łączenie zespołów

Współzałożycielka i dyrektor generalna Canvy Melanie Perkins powiedziała, że niewielkie zmiany nie wystarczą, aby przygotować firmę na następną dekadę. Według niej Canva dąży do powrotu do modelu małych samodzielnych zespołów, które mogą podejmować decyzje, brać odpowiedzialność i koncentrować się na potrzebach społeczności.

W ramach reorganizacji Canva połączy zespoły Product, Growth i Platform w jedną organizację produktową. Firma planuje również uprościć szczeble zarządzania i połączyć funkcje o przekrojowych obowiązkach. Sydney stanie się głównym miejscem pracy dla większej liczby zespołów produktowych i pracowników innych specjalizacji, dla których ważne są wspólny kontekst i ścisła współpraca.

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Nowe wymogi dotyczące pracy hybrydowej

Od stycznia Canva będzie oczekiwać, że większość pracowników pracujących w modelu hybrydowym będzie spędzać w biurze dwa lub trzy dni w tygodniu — w zależności od tego, co będzie odpowiednie w danym regionie.

Pracownikom, którzy odejdą z firmy, obiecano co najmniej sześć miesięcy wynagrodzenia, ubezpieczenie medyczne przez 12 miesięcy oraz zasoby pomocne w znalezieniu nowej pracy. Dzień wcześniej Squarespace ogłosił redukcje, które dotknęły 19% personelu.

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