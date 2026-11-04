Na Wyżynie Tybetańskiej w Chinach badacze wykryli wzrost przypowierzchniowego lodu gruntowego na około 35% obszaru wieloletniej zmarzliny. Dzieje się tak mimo że region w ostatnich dekadach ociepla się mniej więcej dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia światowa, informuje South China Morning Post.

Dane z odwiertów i satelitów

Zespół Uniwersytetu Pekińskiego pod kierownictwem Li Dongfenga zebrał dane z 369 odwiertów na obszarach wieloletniej zmarzliny Wyżyny Tybetańskiej. Porównanie odwiertów wykonanych przed i po 2000 roku wykazało, że nowsze próbki na ogół zawierały więcej lodu.

Naukowcy wykorzystali również dane satelitarne, uczenie maszynowe i modelowanie wieloletniej zmarzliny. Umożliwiło to odtworzenie zmian zawartości wody na głębokości do 3,2 metra w latach 1979–2018. Badacze wykryli akumulację lodu w dolnej części warstwy aktywnej — powierzchniowej warstwy gleby, która sezonowo rozmarza i zamarza.

Zgodnie z badaniem opublikowanym w lipcu w recenzowanym czasopiśmie Science Advances anomalny wzrost ilości lodu koncentruje się głównie w wewnętrznej północno-zachodniej części wyżyny.

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Opady jako główny czynnik

Autorzy badania doszli do wniosku, że głównym czynnikiem wzrostu ilości lodu było zwiększenie opadów. Dane meteorologiczne wykazały, że od 2000 roku roczne sumy deszczu i śniegu na obszarach wewnętrznych, na które wpływają wiatry zachodnie, wzrosły o 60%.

Badacze przypuszczają, że dodatkowa wilgoć przenika do dolnej części warstwy aktywnej i ponownie zamarza przy utrzymujących się temperaturach poniżej zera, stopniowo zwiększając ilość lodu gruntowego. Jednocześnie wpływ tego procesu na stabilność wieloletniej zmarzliny, środowisko i konsekwencje społeczno-gospodarcze wymaga dalszych badań.

Naukowcy zaznaczyli, że zjawisko to należy uwzględniać w projektach inżynieryjnych, ocenach bezpieczeństwa środowiskowego oraz opracowywaniu polityki adaptacji do zmian klimatu. Rozmarzanie zmarzliny na Wyżynie Tybetańskiej, jak stwierdzili, stanowi zagrożenie dla krajobrazów, ekosystemów i infrastruktury.

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