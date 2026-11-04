Indyjska firma EloElo pozyskała 80 mln dolarów w rundzie finansowania Series C od Hornbill Capital i NBCUniversal. Firma planuje przeznaczyć znaczną część kapitału na produkcję oryginalnych mikrodramatów oraz zatrudnienie specjalistów do zespołu badań nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, informuje TechCrunch.

Po nowej rundzie łączna wartość inwestycji pozyskanych przez EloElo osiągnęła 130 mln dolarów, a wycena firmy wynosi 500 mln dolarów. W rundzie uczestniczyły także MIT Investment Co. oraz obecni inwestorzy: Play Ventures, Kalaari Capital, Waterbridge Ventures i Griffin Gaming Partners.

Odbiorcy Story TV

Założona w 2020 roku przez byłego menedżera Flipkart, Saurabha Pandeya, firma rozwija Story TV — aplikację z krótkimi serializowanymi pionowymi nagraniami wideo. Według analityków platforma ma ponad 33 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Jej katalog liczy ponad 5 tys. tytułów w sześciu językach.

Pandey powiedział, że użytkownicy Story TV spędzają w aplikacji średnio 95 minut dziennie, dzieląc ten czas na kilka sesji. EloElo oferuje miesięczne, kwartalne i roczne subskrypcje zapewniające dostęp do treści, a także część bezpłatnych treści z reklamami.

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Według Redseer ponad 40 mln osób przynajmniej raz zapłaciło za oglądanie mikrodramatów, jednak co miesiąc robi to tylko 15–17 mln użytkowników. Oddzielne badanie Ormax Media wykazało, że 72% odbiorców takich treści nigdy za nie nie płaciło.

Narzędzia sztucznej inteligencji

EloElo planuje również szerzej oferować Dolphin AI — platformę początkowo stworzoną jako wewnętrzne narzędzie do usprawnienia produkcji wideo. Według firmy usługa może działać jako edytor z szablonami i zestawem modeli do tworzenia obrazów, dźwięku i wideo. W przyszłości EloElo chce wykorzystywać ją do kampanii marketingowych i reklamy.

Oprócz Story TV firma rozwija Master, aplikację do nauki za pośrednictwem pionowych nagrań wideo, oraz aplikację towarzysza AI Voxy AI. Łączna miesięczna publiczność wszystkich usług EloElo przekracza 40 mln użytkowników, przy czym większość z nich przypada na Story TV. Firma zatrudnia 240 osób.

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