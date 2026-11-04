EloElo融资8000万美元发展印度微短剧市场——TechCrunch

印度公司EloElo在Hornbill Capital和NBCUniversal领投的C轮融资中筹集了8000万美元。该公司计划将大部分资金用于制作原创微短剧，并为其人工智能和机器学习研究团队招聘专家，TechCrunch报道。

在本轮融资后，EloElo累计融资额达到1.3亿美元，公司估值为5亿美元。MIT Investment Co.以及现有投资者Play Ventures、Kalaari Capital、Waterbridge Ventures和Griffin Gaming Partners也参与了本轮融资。

Story TV的受众

该公司由前Flipkart经理Saurabh Pandey于2020年创立，开发了Story TV应用程序，提供短篇连续剧式竖屏视频。分析师数据显示，该平台拥有超过3300万月活跃用户。其内容库包含超过5000部作品，涵盖六种语言。

Pandey表示，Story TV用户平均每天在应用中停留95分钟，并将这段时间分散在多个使用时段。EloElo提供月度、季度和年度订阅以获取内容，同时也提供部分含广告的免费内容。

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Redseer的数据显示，超过4000万人至少曾一次付费观看微短剧，但每月付费的用户仅有1500万至1700万。Ormax Media的另一项研究显示，72%的此类内容受众从未为其付费。

人工智能工具

EloElo还计划更广泛地提供Dolphin AI。这一平台最初被打造为改善视频制作的内部工具。该公司称，该服务可作为带有模板和一组模型的编辑器，用于创建图像、音频和视频。未来，EloElo希望将其用于营销活动和广告。

除Story TV外，该公司还开发了通过竖屏视频进行学习的应用Master，以及AI伴侣应用Voxy AI。EloElo所有服务的合计月度受众超过4000万用户，其中大多数来自Story TV。该公司共有240名员工。

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