NASA的尼尔·格雷尔斯·雨燕空间天文台在运行近22年后，原定于周三进入地球大气层。这台重约1452公斤的航天器预计将在热带地区上空焚毁，而可能在穿越大气层过程中幸存的碎片不太可能对人口稠密地区构成威胁。

再入大气层预测

据Dawn报道，美国太空军评估，对地球上一人造成伤害的概率为2100分之一。NASA预测再入时间约为美国东部时间03:30，即格林尼治时间08:30。美国航空航天公司则认为，这将发生在美国东部时间05:19，误差为两小时。

达勒姆大学空间研究中心荣誉教授、天体物理学家乔纳森·麦克道尔援引美国太空军更新后的数据称，最可能的进入大气层时间约为美国东部时间07:45。他表示，雨燕号正沿着大气层边缘的近圆形轨道运行，关键问题在于该航天器何时会升温到开始解体的程度。

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失败的救援任务

该天文台没有自身推进系统，并在数月来以约每小时27,359公里的速度运行，逐渐接近预期的任务终点。7月，NASA与亚利桑那州初创公司Katalyst发射了一艘专用航天器LINK，原计划让其接近雨燕号、固定在其上并将望远镜提升至更高轨道。

然而，LINK在发射后不久开始不受控制地旋转。8月中旬，任务负责人终止了拯救该天文台的尝试。Katalyst表示，其在一份价值3000万美元的NASA合同框架内，用九个月设计、建造并测试了这艘航天器。

二十余年的观测

雨燕号于2004年发射，用于研究伽马射线暴——宇宙中已知最强大的爆炸。这个价值5亿美元的多波段天文台配备了三台望远镜。其主要任务最初计划持续两年，但该航天器运行时间远超预期，还观测了拥有超大质量黑洞的星系、发生X射线耀斑的恒星、彗星和小行星。

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