Космическая обсерватория NASA Neil Gehrels Swift должна была войти в атмосферу Земли в среду после почти 22 лет работы на орбите. Аппарат массой около 1452 килограммов, как ожидалось, сгорит над тропическими районами, а обломки, которые могут пережить вход в атмосферу, вряд ли будут представлять угрозу для населенных территорий.

Прогноз входа в атмосферу

По данным Dawn, Космические силы США оценили вероятность причинения вреда человеку на Земле как один случай на 2100. NASA прогнозировало повторный вход примерно в 03:30 по восточному времени США, или в 08:30 по Гринвичу. Aerospace Corporation предполагала, что это произойдет в 05:19 по восточному времени США с погрешностью в два часа.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл, почетный профессор Центра космических исследований Даремского университета, ссылаясь на обновленные данные Космических сил США, назвал наиболее вероятным временем входа в атмосферу около 07:45 по восточному времени США. По его словам, Swift двигался по почти круговой орбите на границе атмосферы, а ключевым вопросом было то, когда аппарат нагреется настолько, что начнет разрушаться.

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Неудачная спасательная миссия

Обсерватория не имела собственной двигательной установки и в течение нескольких месяцев приближалась к ожидаемому завершению миссии, двигаясь со скоростью около 27 359 километров в час. В июле NASA и стартап Katalyst из Аризоны запустили специальный аппарат LINK, который должен был сблизиться со Swift, закрепиться на нем и поднять телескоп на более высокую орбиту.

Однако вскоре после запуска LINK начал неконтролируемо вращаться. В середине августа руководители миссии прекратили попытку спасти обсерваторию. Katalyst сообщала, что спроектировала, построила и испытала аппарат за девять месяцев в рамках контракта с NASA на 30 миллионов долларов.

Более двух десятилетий наблюдений

Swift запустили в 2004 году для изучения гамма-всплесков — самых мощных известных взрывов во Вселенной. Многоволновая обсерватория стоимостью 500 миллионов долларов имела три телескопа. Изначально ее основную миссию рассчитывали на два года, однако аппарат работал значительно дольше, наблюдая также галактики со сверхмассивными черными дырами, звезды с рентгеновскими вспышками, кометы и астероиды.

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