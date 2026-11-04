В США некоторые дата-центры для систем искусственного интеллекта начали вырабатывать электроэнергию с помощью переоборудованных авиационных двигателей. Причиной является многолетнее ожидание подключения к электросети и поставок новых турбин, сообщает TechCrunch со ссылкой на The New York Times.

Более быстрая альтернатива сети

Двигатели со списанных самолетов ремонтируют и переоборудуют для работы на природном газе. Аналитик Rystad Energy Аудун Мартинсен заявил The New York Times, что такие установки позволяют запустить дата-центр примерно за 24 месяца. В то же время подключение 100 мегаватт к электросети в Северной Виргинии занимает около семи лет, согласно оценке Международного энергетического агентства.

Глава Mitsubishi Power на прошлой неделе сообщил Bloomberg, что большая часть новых генерирующих мощностей ожидается только к 2031 году. Задержки уже влияют на операторов дата-центров: Microsoft отказалась от роли якорного клиента дата-центра Nscale в Лоутоне, Англия, после того как местная энергокомпания сообщила, что не сможет обеспечить объект достаточным количеством электроэнергии до начала или середины 2030-х годов.

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Примеры в США

Компания xAI Илона Маска установила в Миссисипи восемь переоборудованных турбин на основе авиационных двигателей, чтобы помочь снабжать электроэнергией дата-центр Colossus 2 в Мемфисе. По данным The New York Times, это следует из государственных разрешений и спутниковых снимков. Установки поставляет ProEnergy, которая восстанавливает двигатели GE, используемые, в частности, на самолетах Boeing.

В 2025 году OpenAI также использовала газовые турбины на первой площадке Stargate в Абилине, штат Техас. Стартап Crusoe, который строит этот кампус, в апреле заказал 13 переоборудованных установок ProEnergy. В сентябре компания отказалась от сделки на 1,25 млрд долларов по закупке 29 газовых турбин у Boom Supersonic, однако заявила TechCrunch, что все равно планирует использовать турбины.

Администрация президента США Дональда Трампа также поощряет дата-центры самостоятельно вырабатывать электроэнергию. В то же время переоборудованные авиационные двигатели менее эффективны и создают больше загрязнения, чем турбины, спроектированные для традиционных газовых электростанций. Для производства одинакового объема электроэнергии таких установок требуется больше, поэтому эксперты рассматривают это решение преимущественно как временное.

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