美国数据中心因电力延误启用航空发动机发电——TechCrunch

美国一些用于人工智能系统的数据中心开始利用改装后的航空发动机发电。原因是等待接入电网和交付新涡轮机需要数年时间，TechCrunch援引《纽约时报》报道称。

比电网更快的替代方案

来自退役飞机的发动机经过维修和改装后可使用天然气运行。Rystad Energy分析师奥登·马丁森对《纽约时报》表示，此类装置可在大约24个月内使数据中心投入运行。与此同时，根据国际能源署的估算，在北弗吉尼亚州将100兆瓦接入电网大约需要七年。

Mitsubishi Power负责人上周对彭博社表示，大部分新增发电能力预计要到2031年才会出现。延误已经影响到数据中心运营商：在当地能源公司表示无法在2030年代初或中期之前为该设施提供足够电力后，微软放弃了作为英格兰劳顿Nscale数据中心锚定客户的角色。

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美国的案例

埃隆·马斯克的xAI公司在密西西比州安装了八台基于航空发动机的改装涡轮机，以协助为孟菲斯的Colossus 2数据中心供电。据《纽约时报》报道，这一点可从政府许可和卫星图像中看出。这些装置由ProEnergy供应，该公司翻新GE发动机，其中包括用于波音飞机的发动机。

2025年，OpenAI也在得克萨斯州阿比林的首个Stargate园区使用了燃气轮机。建设该园区的初创公司Crusoe于4月订购了13台ProEnergy改装装置。9月，该公司退出了与Boom Supersonic达成的、价值12.5亿美元的购买29台燃气轮机的协议，但向TechCrunch表示，仍计划使用涡轮机。

美国总统唐纳德·特朗普的政府也鼓励数据中心自行发电。与此同时，改装后的航空发动机效率较低，造成的污染比为传统燃气发电厂设计的涡轮机更多。要产生相同数量的电力，需要更多此类装置，因此专家主要将这一方案视为临时措施。

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