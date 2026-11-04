W Stanach Zjednoczonych niektóre centra danych dla systemów sztucznej inteligencji zaczęły wytwarzać energię elektryczną za pomocą przystosowanych silników lotniczych. Powodem są wieloletnie oczekiwanie na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz dostawy nowych turbin, informuje TechCrunch, powołując się na The New York Times.

Szybsza alternatywa dla sieci

Silniki z wycofanych z eksploatacji samolotów są remontowane i przystosowywane do pracy na gazie ziemnym. Analityk Rystad Energy Audun Martinsen powiedział The New York Times, że takie instalacje umożliwiają uruchomienie centrum danych w około 24 miesiące. Tymczasem podłączenie 100 megawatów do sieci elektroenergetycznej w Północnej Wirginii zajmuje około siedmiu lat, według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Szef Mitsubishi Power poinformował w ubiegłym tygodniu Bloomberg, że większości nowych mocy wytwórczych należy oczekiwać dopiero do 2031 roku. Opóźnienia już wpływają na operatorów centrów danych: Microsoft zrezygnował z roli głównego klienta centrum danych Nscale w Loughton w Anglii, po tym jak lokalna firma energetyczna poinformowała, że nie będzie w stanie zapewnić obiektowi wystarczającej ilości energii elektrycznej do początku lub połowy lat 30. XXI wieku.

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Przykłady w USA

Firma xAI Elona Muska zainstalowała w Missisipi osiem przystosowanych turbin opartych na silnikach lotniczych, aby pomóc w dostarczaniu energii elektrycznej do centrum danych Colossus 2 w Memphis. Według The New York Times wynika to z pozwoleń państwowych i zdjęć satelitarnych. Instalacje dostarcza ProEnergy, która odnawia silniki GE wykorzystywane między innymi w samolotach Boeing.

W 2025 roku OpenAI również wykorzystało turbiny gazowe w pierwszym ośrodku Stargate w Abilene w Teksasie. Startup Crusoe, który buduje ten kampus, zamówił w kwietniu 13 przystosowanych instalacji ProEnergy. We wrześniu firma wycofała się z wartej 1,25 mld dolarów umowy na zakup 29 turbin gazowych od Boom Supersonic, jednak powiedziała TechCrunch, że nadal planuje korzystać z turbin.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa również zachęca centra danych do samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej. Jednocześnie przystosowane silniki lotnicze są mniej wydajne i powodują większe zanieczyszczenie niż turbiny zaprojektowane dla tradycyjnych elektrowni gazowych. Do wytworzenia takiej samej ilości energii elektrycznej potrzeba więcej takich instalacji, dlatego eksperci uznają to rozwiązanie przede wszystkim za tymczasowe.

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