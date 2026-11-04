Компания Canva объявила о масштабной реорганизации и изменениях, которые затронут 1271 сотрудника, или 22% штата. Для части сотрудников это будет означать смену должностей или предложение переехать в централизованные хабы, а часть покинет компанию. Об этом сообщает The Verge.

Объединение команд

Соосновательница и генеральный директор Canva Мелани Перкинс заявила, что небольших изменений будет недостаточно для подготовки компании к следующему десятилетию. По ее словам, Canva стремится вернуться к модели небольших самостоятельных команд, которые могут принимать решения, брать на себя ответственность и сосредотачиваться на потребностях сообщества.

В рамках реорганизации Canva объединит команды Product, Growth и Platform в единую продуктовую организацию. Компания также планирует упростить управленческие уровни и объединить функции с перекрестными обязанностями. Сидней станет основным местом работы для большего числа продуктовых команд и сотрудников других специализаций, для которых важны общий контекст и тесное сотрудничество.

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Новые требования к гибридной работе

С января Canva будет ожидать, что большинство сотрудников с гибридным форматом работы будут проводить в офисе два или три дня в неделю — в зависимости от того, что будет целесообразно в конкретном регионе.

Сотрудникам, которые будут покидать компанию, обещают как минимум шесть месяцев зарплаты, медицинскую страховку на 12 месяцев и ресурсы для поиска новой работы. Днем ранее Squarespace объявила о сокращениях, затронувших 19% персонала.

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