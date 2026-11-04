Canva宣布进行大规模重组和调整，将涉及1271名员工，即其员工总数的22%。对部分员工而言，这意味着职位变动或收到迁往集中式枢纽的提议，另一些人将离开公司。The Verge对此进行了报道。

整合团队

Canva联合创始人兼首席执行官梅拉妮·珀金斯表示，小幅调整不足以让公司为未来十年做好准备。她表示，Canva希望回归小型自主团队的模式，这些团队能够作出决策、承担责任并专注于社区的需求。

作为重组的一部分，Canva将把Product、Growth和Platform团队合并为一个产品组织。该公司还计划简化管理层级，并整合职责交叉的职能。悉尼将成为更多产品团队及其他专业员工的主要工作地点，这些员工重视共同的背景信息和密切协作。

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混合办公的新要求

从1月起，Canva将要求大多数采用混合办公模式的员工每周在办公室工作两到三天，具体取决于特定地区的实际情况。

承诺将离开公司的员工将获得至少六个月的薪资、12个月的医疗保险以及寻找新工作的资源。前一天，Squarespace宣布裁员，涉及19%的员工。

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