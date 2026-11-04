Uber总裁吉尔·黑泽尔贝克将加入OpenAI——《财富》

在美国，OpenAI任命Uber总裁吉尔·黑泽尔贝克为企业事务主管。她将负责公司的全球传播工作，并与公司管理层合作，加深公众对人工智能的理解，以及增强对OpenAI使命的信任，《财富》报道。

黑泽尔贝克将于12月初开始工作，并向OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼汇报。她将居住在美国东海岸，但也会在OpenAI总部所在地旧金山办公。

科技行业经验

在加入OpenAI之前，黑泽尔贝克在Uber担任总裁和企业事务主管长达11年。她此前还曾在Snap和Google担任高级职务。

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布罗克曼在评论这一任命时强调了黑泽尔贝克的经验，以及她对开发全球规模技术所涉及机遇和责任的理解。这位经理人本人表示，在人工智能普及的背景下，开展公众信任方面的工作尤为重要。

传播职位自1月以来一直未被填补

黑泽尔贝克将接替汉娜·黄，后者担任OpenAI传播主管至2026年1月。她离职后，传播团队暂时由克里斯·莱恩领导。

据《财富》报道，OpenAI早在春季就曾向黑泽尔贝克提供这一职位，但她当时拒绝了。该公司9月告诉该媒体，其并不急于任命人选，正在寻找合适的候选人；夏季时则聘请了一家招聘公司进行搜寻。

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