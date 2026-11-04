Президент Uber Джилл Хейзелбейкер перейдет в OpenAI — Fortune

В США компания OpenAI назначила президента Uber Джилл Хейзелбейкер директором по корпоративным вопросам. Она будет отвечать за глобальные коммуникации компании и работать с ее руководством над углублением понимания искусственного интеллекта и укреплением доверия к миссии OpenAI, сообщает Fortune.

Хейзелбейкер начнет работу в начале декабря и будет подчиняться сооснователю и президенту OpenAI Грегу Брокману. Она будет жить на Восточном побережье США, но также проводить время в Сан-Франциско, где расположена штаб-квартира OpenAI.

Опыт в технологическом секторе

До перехода в OpenAI Хейзелбейкер в течение 11 лет занимала должности президента и директора по корпоративным вопросам Uber. Ранее она также работала на руководящих должностях в Snap и Google.

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Комментируя назначение, Брокман подчеркнул опыт Хейзелбейкер и ее понимание возможностей и ответственности, связанных с созданием технологий глобального масштаба. Сама менеджер назвала работу над общественным доверием особенно важной в условиях распространения ИИ.

Должность в коммуникациях не заполнялась с января

Хейзелбейкер заменит Ханну Вонг, которая занимала должность директора по коммуникациям OpenAI до января 2026 года. После ее ухода коммуникационную команду временно возглавлял Крис Лехейн.

По данным Fortune, OpenAI предлагала Хейзелбейкер эту должность еще весной, однако тогда она отказалась. В сентябре компания сообщала изданию, что не спешила с назначением и искала подходящую кандидатуру, а летом привлекла рекрутинговую фирму для поиска.

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