Prezeska Ubera Jill Hazelbaker przejdzie do OpenAI — Fortune

W USA firma OpenAI powołała prezeskę Ubera Jill Hazelbaker na stanowisko dyrektorki ds. spraw korporacyjnych. Będzie odpowiadać za globalną komunikację firmy i współpracować z jej kierownictwem nad pogłębianiem zrozumienia sztucznej inteligencji oraz wzmacnianiem zaufania do misji OpenAI, informuje Fortune.

Hazelbaker rozpocznie pracę na początku grudnia i będzie podlegać współzałożycielowi oraz prezesowi OpenAI Gregowi Brockmanowi. Będzie mieszkać na wschodnim wybrzeżu USA, ale będzie też spędzać czas w San Francisco, gdzie znajduje się siedziba główna OpenAI.

Doświadczenie w sektorze technologicznym

Przed przejściem do OpenAI Hazelbaker przez 11 lat zajmowała stanowiska prezeski i dyrektorki ds. spraw korporacyjnych w Uberze. Wcześniej pracowała również na stanowiskach kierowniczych w Snap i Google.

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Komentując nominację, Brockman podkreślił doświadczenie Hazelbaker oraz jej rozumienie możliwości i odpowiedzialności związanych z tworzeniem technologii o globalnej skali. Sama menedżerka nazwała pracę nad zaufaniem publicznym szczególnie ważną w warunkach upowszechniania się AI.

Stanowisko w komunikacji pozostawało nieobsadzone od stycznia

Hazelbaker zastąpi Hannę Wong, która pełniła funkcję dyrektorki ds. komunikacji w OpenAI do stycznia 2026 roku. Po jej odejściu zespołem komunikacji tymczasowo kierował Chris Lehane.

Według Fortune OpenAI oferowała Hazelbaker to stanowisko już wiosną, jednak wówczas odmówiła. We wrześniu firma przekazała publikacji, że nie spieszyła się z nominacją i szukała odpowiedniej kandydatki, a latem zaangażowała firmę rekrutacyjną do przeprowadzenia poszukiwań.

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