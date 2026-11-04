在过去3000万年间，雄性天蛾独立进化出利用生殖器结构产生超声波信号的能力多达七次。这类声音可能干扰在黑暗中捕食昆虫的蝙蝠的回声定位，ScienceAlert报道，并援引发表于《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》的一项研究。

产生超声波的三种方式

由佛罗里达自然历史博物馆昆虫学家保罗·梅索尼克领导的团队，研究了该科不同类群雄性天蛾的生殖器结构。这些昆虫采用摩擦发声，即通过身体部位相互摩擦产生声音。在这种情况下，一对生殖器附肢——抱器瓣——上的特化鳞片会在腹部变形区域上移动。

科学家发现了至少三种解剖学机制。在部分物种中，生殖器附肢上的鳞片与腹部鳞片摩擦；在另一些物种中，鳞片与细小棘刺摩擦；第三组则与小突起或结节摩擦。这些信号人耳无法听到，但放慢后听起来像快速的咔嗒声、嗡嗡声或颤音。

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防御蝙蝠及可能的其他功能

鳞片相互摩擦的机制通常产生较短且断续的脉冲。鳞片与棘刺相互作用的天蛾会产生更长、更持续的信号。在采用与结节摩擦机制的物种中，记录到了最为多样的声音，甚至近缘物种之间也存在差异。

将录音与此前实验的数据进行比较表明，较长的信号更常具有与可能干扰蝙蝠回声定位相关的特征。短脉冲也可能有用：无法听到蝙蝠超声波信号的天蛾在被触碰后可能会发出声音，或许能在攻击瞬间吓到捕食者。

研究人员还在考虑声学拟态的可能性：一些蛾类通过超声波警告蝙蝠自己不可食用。至于某些天蛾的多样信号是否能帮助个体在求偶时识别同种个体，这一假设仍需要单独验证。

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