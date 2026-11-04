Valve更新了向Steam提交游戏的规则，旨在缩短新作品审核队列。目前，版本审核可能需要长达12个工作日，尽管该公司的目标期限为3至5天，Engadget报道。

该公司解释称，这些调整将减少影响流程时长的重复审核次数。开发者必须通过Steam启动游戏至少五分钟，以确认其能在该平台上运行。Valve指出，它有时会收到从未通过该服务直接测试过的版本，尽管游戏在直接启动可执行文件后可能可以运行。

开发者需要检查什么

要求包括确认DirectX和Visual C++等常用组件的设置，检查成就是否准备就绪，以及Steam Cloud存档路径是否正确。截图还必须分类为游戏画面、菜单、概念艺术图或过场动画场景。

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Valve表示，已收到许多开发者的反馈，他们抱怨更新版本等待审核的时间过长。该公司称，已采取的措施是进一步改进审核流程的开始。

发布延迟

据Engadget报道，独立开发者有时因延迟而错过原定发布日期数周。游戏Cubic Earth的开发者structmira告诉PC Gamer，该游戏的预告片在YouTube上获得了超过6万次观看，游戏被添加到愿望单超过6000次。据他所说，推迟发布导致此前积累的势头丧失。

开发者2 Left Thumbs在X上推测，审核时间的增长可能与大量使用AI制作的低质量游戏涌入同时发生。根据Reddit用户u/ploz的统计，10月在Steam发布的游戏中，49.9%披露使用了AI内容。6月，近20%的Steam Next Fest试玩版也包含此类披露。

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