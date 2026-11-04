Valve обновила правила подачи игр в Steam, стремясь сократить очередь на проверку новых релизов. Сейчас рассмотрение сборок может занимать до 12 рабочих дней, хотя целевой срок компании составляет от трёх до пяти дней, сообщает Engadget.

Компания объяснила, что изменения должны сократить количество повторных проверок, влияющих на длительность процедуры. Разработчики должны запустить игру через Steam как минимум на пять минут, чтобы убедиться, что она работает на платформе. В Valve отметили, что иногда получают сборки, которые никто не тестировал непосредственно через сервис, хотя игра может работать после прямого запуска исполняемого файла.

Что должны проверить разработчики

Среди требований — подтвердить настройки распространённых компонентов, таких как DirectX и Visual C++, проверить готовность достижений и правильность путей сохранений Steam Cloud. Скриншоты также необходимо классифицировать как изображения игрового процесса, меню, концепт-арт или кинематографические сцены.

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Valve сообщила, что получила немало обращений от разработчиков, которые жаловались на длительное ожидание проверки обновлённых сборок. Компания назвала введённые меры началом дальнейшего совершенствования процесса ревью.

Задержки релизов

По данным Engadget, независимые разработчики из-за задержек иногда пропускают запланированные даты запуска на несколько недель. Разработчик игры Cubic Earth structmira рассказал PC Gamer, что трейлер набрал более 60 тысяч просмотров на YouTube, а игру более 6 тысяч раз добавили в список желаемого. По его словам, перенос релиза привёл к потере набранного темпа.

Разработчик 2 Left Thumbs предположил в X, что рост времени проверок мог совпасть с наплывом низкокачественных игр, созданных с использованием ИИ. По подсчётам пользователя Reddit u/ploz, 49,9% игр, выпущенных в Steam в октябре, раскрывали использование ИИ-контента. В июне почти 20% демоверсий Steam Next Fest также содержали такое раскрытие.

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