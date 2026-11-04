Valve zaktualizowało zasady zgłaszania gier do Steam, dążąc do skrócenia kolejki weryfikacji nowych premier. Obecnie rozpatrywanie kompilacji może trwać do 12 dni roboczych, choć docelowy termin firmy wynosi od trzech do pięciu dni, podaje Engadget.

Firma wyjaśniła, że zmiany mają zmniejszyć liczbę ponownych weryfikacji, które wpływają na długość procedury. Deweloperzy muszą uruchomić grę przez Steam na co najmniej pięć minut, aby upewnić się, że działa ona na platformie. Valve zaznaczyło, że czasami otrzymuje kompilacje, których nikt nie testował bezpośrednio za pośrednictwem serwisu, choć gra może działać po bezpośrednim uruchomieniu pliku wykonywalnego.

Co muszą sprawdzić deweloperzy

Wśród wymagań jest potwierdzenie konfiguracji popularnych komponentów, takich jak DirectX i Visual C++, sprawdzenie gotowości osiągnięć oraz poprawności ścieżek zapisów Steam Cloud. Zrzuty ekranu należy także sklasyfikować jako ujęcia z rozgrywki, menu, grafiki koncepcyjne lub sceny filmowe.

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Valve poinformowało, że otrzymało wiele zgłoszeń od deweloperów skarżących się na długie oczekiwanie na weryfikację zaktualizowanych kompilacji. Firma określiła wprowadzone kroki jako początek dalszego usprawniania procesu recenzji.

Opóźnienia premier

Według Engadget niezależni deweloperzy z powodu opóźnień czasami tracą zaplanowane daty premier o kilka tygodni. Twórca gry Cubic Earth, structmira, powiedział PC Gamer, że zwiastun zebrał ponad 60 tys. wyświetleń na YouTube, a grę ponad 6 tys. razy dodano do listy życzeń. Według niego przełożenie premiery doprowadziło do utraty uzyskanego rozpędu.

Deweloper 2 Left Thumbs zasugerował na X, że wydłużenie czasu weryfikacji mogło zbiec się z napływem niskiej jakości gier stworzonych z wykorzystaniem AI. Według wyliczeń użytkownika Reddita u/ploz, 49,9% gier wydanych na Steam w październiku ujawniało wykorzystanie treści AI. W czerwcu niemal 20% wersji demonstracyjnych Steam Next Fest również zawierało takie ujawnienie.

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