Бражники незалежно до семи разів розвинули здатність генерувати ультразвук — ScienceAlert

Самці бражників незалежно один від одного до семи разів за останні 30 мільйонів років розвинули здатність створювати ультразвукові сигнали за допомогою генітальних структур. Такі звуки можуть заважати ехолокації кажанів, які полюють на комах у темряві, повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження у Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Три способи створити ультразвук

Команда під керівництвом ентомолога Пола Мейсоніка з Флоридського музею природничої історії дослідила генітальні структури самців бражників із різних груп родини. Комахи застосовують стридуляцію — утворення звуку через тертя частин тіла. У цьому разі спеціалізовані лусочки на парі генітальних придатків, вальвах, рухаються по видозмінених ділянках черевця.

Науковці виявили щонайменше три анатомічні механізми. У частини видів лусочки на генітальних придатках труться об лусочки на черевці, в інших — об дрібні шипи, а в третьої групи — об невеликі горбки, або нодули. Для людського слуху ці сигнали недоступні, але в уповільненому вигляді нагадують швидкі клацання, дзижчання або трелі.

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Захист від кажанів і можливі інші функції

Механізм тертя лусочок об лусочки зазвичай дає коротші й переривчасті імпульси. Бражники, у яких лусочки взаємодіють із шипами, створюють довші та стійкіші сигнали. Найрізноманітніший набір звуків зафіксували у видів із механізмом тертя об нодули — відмінності є навіть між близькоспорідненими видами.

Порівняння записів із даними попередніх експериментів показало, що саме триваліші сигнали частіше мають характеристики, пов’язані з потенційним порушенням ехолокації кажанів. Короткі імпульси також можуть бути корисними: бражники, які не здатні чути ультразвукові сигнали кажанів, можуть видавати звук після дотику, ймовірно лякаючи хижака в момент атаки.

Дослідники також розглядають можливість акустичної мімікрії: деякі метелики ультразвуком попереджають кажанів про свою неїстівність. Окремо потребує перевірки припущення, що різноманітні сигнали деяких бражників можуть допомагати особинам упізнавати представників свого виду під час залицяння.

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