MBDA заявила, що дальність Stratus RS значно перевищить 200 км — Defense News

Компанія MBDA на виставці Euronaval у Парижі, Франція, заявила, що дальність її перспективної високонадзвукової ударної ракети Stratus RS буде «значно, значно, значно» більшою за понад 200 км, які має протикорабельна ракета Exocet. Про це повідомляє Defense News.

Чотири типи завдань

Stratus RS, назва якої означає rapid strike — «швидкий удар», розробляють для Франції та Великої Британії. MBDA очікує від Генеральної дирекції з озброєнь Франції контракту на розробку від імені обох країн.

За словами заступника директора MBDA з продажів і розвитку бізнесу Олівʼє Гоффена, ракету планують застосовувати для ударів по цілях у глибині території, ураження кораблів, придушення та знищення систем протиповітряної оборони, а також атак на великі літаки — зокрема літаки дальнього радіолокаційного виявлення й літаки-заправники.

Ракета зможе використовувати наднизькі або дуже високі траєкторії для ураження складних цілей, таких як фрегати, есмінці та наземні системи ППО. Її планують оснастити рідинним прямоточним повітряно-реактивним двигуном із регулюванням тяги та забезпечити високу маневреність.

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Плани випробувань і носії

Окремо Гоффен повідомив, що Stratus RF матиме радіочастотну головку самонаведення, поєднану з радаром із синтезованою апертурою. За даними MBDA, технологію головки самонаведення постачає Thales. Компанія також заявила, що провела багато випробувань критичних компонентів Stratus RF, зокрема двигуна, головки самонаведення, бойової частини та системи обробки даних.

MBDA також розробляє дозвукову малопомітну крилату ракету Stratus LO з більшою бойовою частиною для Франції, Великої Британії та Італії. Обидві ракети планують адаптувати для запуску з літаків Rafale, Eurofighter Typhoon і майбутніх літаків програми Global Combat Air Platform, а також із кораблів і наземних установок за допомогою стартового прискорювача.

Льотні випробування обох ракет MBDA розраховує розпочати до завершення десятиліття, а введення в експлуатацію — на початку 2030-х років.

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