Компания MBDA на выставке Euronaval в Париже, Франция, заявила, что дальность ее перспективной высокосверхзвуковой ударной ракеты Stratus RS будет «значительно, значительно, значительно» больше более чем 200 км, которые имеет противокорабельная ракета Exocet. Об этом сообщает Defense News.

Четыре типа задач

Stratus RS, название которой означает rapid strike — «быстрый удар», разрабатывают для Франции и Великобритании. MBDA ожидает от Генеральной дирекции по вооружениям Франции контракт на разработку от имени обеих стран.

По словам заместителя директора MBDA по продажам и развитию бизнеса Оливье Хоффера, ракету планируют использовать для ударов по целям в глубине территории, поражения кораблей, подавления и уничтожения систем противовоздушной обороны, а также атак на крупные самолеты, в частности самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и самолеты-заправщики.

Ракета сможет использовать сверхнизкие или очень высокие траектории для поражения сложных целей, таких как фрегаты, эсминцы и наземные системы ПВО. Ее планируют оснастить жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулированием тяги и обеспечить высокой маневренностью.

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Планы испытаний и носители

Отдельно Хоффер сообщил, что Stratus RF получит радиочастотную головку самонаведения, объединенную с радаром с синтезированной апертурой. По данным MBDA, технологию головки самонаведения поставляет Thales. Компания также заявила, что провела множество испытаний критически важных компонентов Stratus RF, в частности двигателя, головки самонаведения, боевой части и системы обработки данных.

MBDA также разрабатывает дозвуковую малозаметную крылатую ракету Stratus LO с большей боевой частью для Франции, Великобритании и Италии. Обе ракеты планируют адаптировать для запуска с самолетов Rafale, Eurofighter Typhoon и будущих самолетов программы Global Combat Air Platform, а также с кораблей и наземных установок с помощью стартового ускорителя.

MBDA рассчитывает начать летные испытания обеих ракет до завершения десятилетия, а ввести их в эксплуатацию — в начале 2030-х годов.

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