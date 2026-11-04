Национальный совет Тайваня по науке и технологиям планирует в следующем году начать создание нового научного парка в Тайнане, который должен подготовить инфраструктуру для фабрик по производству 1-нанометровых полупроводников. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на министра совета У Чэньвэня.

19-й научный парк Тайваня

По словам У Чэньвэня, официальное развитие площадки начнется в следующем году. Планируемый парк станет 19-м научным парком страны. Совет должен координировать ключевые инфраструктурные вопросы для перехода местных производителей чипов на технологии следующего поколения, включая приобретение земельных участков и обеспечение стабильного водо- и электроснабжения.

Совет не назвал оператора будущей 1-нанометровой фабрики. В то же время Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., или TSMC, считают наиболее вероятным кандидатом благодаря ее передовым технологическим возможностям. Компания пока не подтверждала эти сообщения.

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Планы TSMC относительно новых техпроцессов

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, продолжает развивать свою производственную дорожную карту. Ее технологический процесс A14, соответствующий 1,4 нанометра, должен перейти к рискованному производству в следующем году, а к массовому производству — в 2028 году.

В компании отмечали, что этот техпроцесс прежде всего будет предназначен для смартфонов нового поколения, высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта. Новый научный парк в Тайнане также должен принять предприятия биомедицинской отрасли, оптоэлектроники и точного машиностроения.

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