Тайвань планирует создать парк в Тайнане для 1-нм чипов — Taipei Times
Национальный совет Тайваня по науке и технологиям планирует в следующем году начать создание нового научного парка в Тайнане, который должен подготовить инфраструктуру для фабрик по производству 1-нанометровых полупроводников. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на министра совета У Чэньвэня.
19-й научный парк Тайваня
По словам У Чэньвэня, официальное развитие площадки начнется в следующем году. Планируемый парк станет 19-м научным парком страны. Совет должен координировать ключевые инфраструктурные вопросы для перехода местных производителей чипов на технологии следующего поколения, включая приобретение земельных участков и обеспечение стабильного водо- и электроснабжения.
Совет не назвал оператора будущей 1-нанометровой фабрики. В то же время Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., или TSMC, считают наиболее вероятным кандидатом благодаря ее передовым технологическим возможностям. Компания пока не подтверждала эти сообщения.
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Планы TSMC относительно новых техпроцессов
TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, продолжает развивать свою производственную дорожную карту. Ее технологический процесс A14, соответствующий 1,4 нанометра, должен перейти к рискованному производству в следующем году, а к массовому производству — в 2028 году.
В компании отмечали, что этот техпроцесс прежде всего будет предназначен для смартфонов нового поколения, высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта. Новый научный парк в Тайнане также должен принять предприятия биомедицинской отрасли, оптоэлектроники и точного машиностроения.