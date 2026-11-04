Tajwańska Narodowa Rada Nauki i Technologii planuje w przyszłym roku rozpocząć tworzenie nowego parku naukowego w Tაინanie, który ma przygotować infrastrukturę dla fabryk produkujących półprzewodniki w technologii 1 nanometra. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na ministra rady Wu Cheng-wena.

19. park naukowy Tajwanu

Według Wu Cheng-wena oficjalny rozwój terenu rozpocznie się w przyszłym roku. Planowany park stanie się 19. parkiem naukowym w kraju. Rada ma koordynować kluczowe kwestie infrastrukturalne związane z przejściem lokalnych producentów chipów na technologie nowej generacji, w tym zakup gruntów oraz zapewnienie stabilnych dostaw wody i energii elektrycznej.

Rada nie wskazała operatora przyszłej fabryki w technologii 1 nanometra. Jednocześnie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., czyli TSMC, jest uważana za najbardziej prawdopodobnego kandydata ze względu na swoje zaawansowane możliwości technologiczne. Firma nie potwierdziła dotąd tych informacji.

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Plany TSMC dotyczące nowych procesów technologicznych

TSMC, największy na świecie kontraktowy producent chipów, nadal rozwija swoją mapę drogową produkcji. Jej proces technologiczny A14, odpowiadający 1,4 nanometra, ma wejść w produkcję ryzykowną w przyszłym roku, a do masowej produkcji — w 2028 roku.

Firma wskazywała, że ten proces technologiczny będzie przede wszystkim przeznaczony dla smartfonów nowej generacji, obliczeń wysokiej wydajności i zastosowań sztucznej inteligencji. Nowy park naukowy w Tაინanie ma również przyjąć przedsiębiorstwa z branży biomedycznej, optoelektroniki i maszyn precyzyjnych.

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